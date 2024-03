Friburgo | Streich via a fine stagione | Schuster nuovo tecnico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Juliansarà il futuroallenatore del. Lo ha annunciato il club tedesco ufficializzando la promozione dell’ex centrocampista, classe 1985, alla guida della prima squadra a partire da quest’estate. Prenderà il posto di Christian, anche lui ex calciatore e poiprima delle giovanili, poi assistente e quindi dal 2011 primo allenatore del club tedesco., che si è ritirato nel 2018 come calciatore per poi restare alnel settore giovanile, prenderà il comando della prima squadra, completando tutta la trafila nel club tedesco. Il club non ha però reso nota la durata del contratto ma si ipotizza che ci sia un lungo progetto attorno a lui. SportFace.