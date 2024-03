Francia | il proprietario dell’Angers condannato a due anni di carcere per violenza sessuale Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’ex, club francese che milita in Ligue 2, è statoa dueperai ddi sei donne. L’accusa di una settima donna è stata respinta per mancanza di prove. Lo scrive Le. Said Chabane, ex, colpevole diScrive il quotidiano francese: “Saïd Chaban , ilè stato riconosciuto colpevole disu sei donne. Il pubblico ministero aveva chiesto tredi reclusione citando nel corso delle sue richieste i “gesti intollerabili” descritti ...