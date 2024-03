Francia-Germania Amichevole | 23-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Sabato 23 marzo 2024, alle ore 21, presso il Groupama Stadium di Lione, è in programma Francia-Germani, amichevole di lusso tra due superpotenze del calcio mondiale. Scopriamo come arrivano le due ... (sport.periodicodaily)

Germania, Herbert: "Olimpiadi Vogliamo la terza medaglie in tre estati" - Se la padrona di casa, la Francia di Victor Wembanyama, ha chiaro il suo obiettivo per le Olimpiadi, chi non si nasconde è anche Gordon Herbert, allenatore della Germania che ...pianetabasket

Pagina 1 | Caso Goretzka: fatto fuori dalla Germania tra i dubbi del Bayern. E la Juve... - Nagelsmann non lo ha chiamato in nazionale e potrebbe non convocarlo per l’Europeo. E a Monaco stanno valutando di ristrutturare il centrocampo ...tuttosport

