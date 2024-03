Francia | Deschamps aggiorna sulle condizioni di Maignan | “Allenamento regolare”

Didier Deschamps , CT della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle gerarchie in porta, parlando anche di Mike Maignan (pianetamilan)

Mike Maignan , portiere del Milan, ha salta to l'allenamento con la Francia di Didier Deschamps . Come sta l'estremo difensore rossonero? (pianetamilan)

Francia-Germania: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico - Al Parc OL di Lione andrà in scena questo weekend il match amichevole tra Francia e Germania: la formazione transalpina vuole consolidare le sue certezze contro un avversario di prestigio, con i ...msn

Amichevole d’élite al Groupama Stadium: Francia-Germania dove vederla in Tv e in streaming - Francia-Germania dove vederla in Tv e in streaming: le info e le indicazioni per poter seguire l'amichevole di lusso ...tag24

Francia e Germania, prove di Europeo: a Lione è tempo di big match e ultime prove - La selezione di Nagelsmann deve svoltare in vista dell'Europeo di casa. Francia senza l'attaccante dopo 84 partite di fila. Sfida in diretta su ...sportmediaset.mediaset