Frana | la strada 325 riapre a senso unico alternato per tutti i veicoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prato, 22 marzo 2024 - A quasi un mese dalla, che si è staccata dalla montagna in località Le Coste – Camino, nel Comune di Vaiano ed ha interrotto i collegamenti con la Val Bisenzio, ora c'è una data certa per la riapertura della. Da giovedì 28 marzo alle ore 14 tutto il traffico, pesante e leggero, potrà tornare a percorrere laregionale 325 a, attraverso la regolazione della circolazione con un semaforo. Un grandissimo risultato per il quale ha lavorato con forza il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai: «La priorità per me è sempre stata la sicurezza di chi percorre la sr325 e in queste settimane, grazie allo straordinario sforzo, impegno e competenza della squadra di tecnici, incaricati dalla Provincia, della ditta ...

Prato, 20 marzo 2024 – Sono iniziate oggi, 20 marzo, le operazioni di posa delle reti metalliche per la messa in sicurezza del versante sulla strada regionale 325, in Val di Bisenzio, in seguito ... (lanazione)

Sr 325, la strada riaprirà a senso unico alternato - A quasi un mese dalla Frana, che si è staccata dalla montagna in località Le Coste – Camino, nel Comune di Vaiano ed ha interrotto i collegamenti con la Val Bisenzio, ora c'è una data certa per la ...gonews

Terminati i lavori di ripristino della carreggiata in Frana, la circolazione al Km 13,5 della SP Di Castro torna su due corsie - I lavori di ripristino della carreggiata in Frana, commissionati dalla Provincia di Viterbo ... Essendo stata gravemente compromessa la sicurezza di una carreggiata della strada, la Provincia allora ...ontuscia

Frana di via Castellana, chiude al transito la strada - È chiusa in via cautelativa da oggi, 22 marzo, via Castellana a Incisa, nel tratto di viabilità compreso tra via 8 Marzo e il bivio di via Castellana. Inoltre, da lunedì, per andare incontro alle esig ...valdarnopost