FOTO Si stacca cancello in ferro di un asilo | paura e polemiche a Cautano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra scuola che perde i pezzi: stavolta a, dove la cancellata diche accompagna l’ingresso deldi Via Trento, ieri pomeriggio si è letteralmenteta dai cardini – forse a causa di un fermo difettoso – provocando un grande spavento per le persone che in quel momento si trovavano a pochi metri di distanza. A conti fatti, una tragedia sfiorata: chissà cosa sarebbe potuto succedere se un bambino si fosse trovato nelle vicinanze del. L’accaduto ha generato apprensione e preoccupazione fra diverse famiglie, ma passata la, è stato poi il momento delle. “E’ una vergogna! Dobbiamo stare in ansia per i nostri figli che vanno a scuola? Chissà se in altri plessi del nostro paese le inferriate e le ...