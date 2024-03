FOTO Gesesa celebra la ‘Giornata Mondiale dell’Acqua’ con gli studenti delle scuole sannite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche quest’annoha voluto trascorrere la Giornatadell’Acqua con glidei comuni da essa serviti. Seguire insieme ai giovanimedie, il percorso che ogni singola goccia compie lungo i chilometri di rete, dalle sorgentifino ad arrivare nelle proprie case, e far comprendere quanto sia preziosa una risorsa troppo spesso data per scontata, è stato l’obiettivo del percorso realizzato per questa occasione da. Nella Giornatadell’Acqua, la rappresentazione visiva del ciclo naturale dell’acqua e di quello industriale, ha permesso agli alunni di fare un viaggio virtuale attraverso gli impianti di, e scoprire le fasi del ...