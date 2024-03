FOTO Fratte | camion in fiamme e viabilità in tilt

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrossi disagi allanei pressi dello svincolo disulla Salerno-Reggio Calabria in direzione nord dove intorno alle 15:45 unche trasportava verdure ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Salerno con una squadra ed un’autobotte. È stato necessario anche l’intervento dell’Anas per regolamentare lache ha subito rallentamenti fino a quando, attraverso un carro attrezzi, non si è potuto procedere alla rimozione del pesante mezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.