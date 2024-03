Fosse Ardeatine | Mattarella al Mausoleo per la commemorazione dell' eccidio nazista

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) ll presidentea Repubblica Sergioha preso parte alla cerimonia per gli 80 anni dall’, in cui furono uccise 335 persone tra antifascisti, militari, civili ed ebrei. Ad accompagnarlo, il ministroa Difesa Guido Crosetto. Presenti aldi Roma anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidentea Camera Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidentea Regione Lazio Francesco Ricca e il presidentea comunità ebraica di Roma Victor Fadlun.ha deposto una corona d'alloro per rendere omaggio alle vittime.