Forte scossa di terremoto in mare | avvertita sulle coste del Salento

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unadiè stata registrata nella mattina del 22 marzo 2024 in, di fronte alla costa del. Il sisma, di magnitudo 4.6, è stato registrata alle 6:20 nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia, ed è stato avvertito dalla popolazione. Già in mattinata, infatti, tanti utenti avevano iniziato a segnalare di aver sentito la terra tredi colpo, chiedendo attraverso i social se qualcun altro avesse percepito a sua volta la. Tante le conferme subito arrivate, a testimonianza di quanto accaduto, anche se per fortuna nessuno dei residenti nella zona interessata ha parlato di danni o conseguenze di altro tipo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 64 chilometri di profondità ...