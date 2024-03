Fondi Estate fondana | pubblicato un bando per contributi | strutture comunali e promozione

(Di venerdì 22 marzo 2024)– È statosull’Albo Pretorio del Comune diun avviso pubblico per la proposta di manifestazioni ed eventi da inserire nel calendario degli appuntamenti estivi con la possibilità da parte dei proponenti di aggiudicarsi un contributo economico, l’utilizzo dellenonché lamediatica sui canali istituzionali. I vari eventi, organizzati L'articolo Temporeale Quotidiano.

Basta consultazioni giuridiche e basta dubbi: Josep Borrell , Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la sicurezza, presenterà oggi ai Paesi Ue una proposta per utilizzare i ... (ilgiornaleditalia)

Il commissario Dell’Acqua: «Rischio siccità scongiurato ma urge intervento su dighe e invasi» - Il commissario straordinario: capacità ridotta del 30% dai detriti, servono 500 milioni per iniziare a rimuoverli ...ilsole24ore

Daniele Silvestri e non solo nell'Estate culturale di San Miniato - il teatro comico itinerante a cura del Teatrino dei Fondi che, tra giugno e luglio, farà tappa in tre località diverse e ArciCorto, la quarta edizione del festival del cortometraggio che si conferma ...gonews

Nayt in concerto al Belvedere di San Leucio alla IX edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE - Martedì 18 giugno si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nell’ambito della IX edizione del festival “ Un’Estate da BelvedeRE ”. I biglietti per assistere all’unico concerto in Campania, ...2anews