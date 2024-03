Fogheraccia 2024 | Rimini | Riccione e tutto il litorale si accendono sabato 23 marzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22– Cataste di legna pronte e dita incrociate, con un pensiero al meteo. Previste, come da tradizione, per il 18e rimandate a causa della pioggia, le fogheracce di San Giuseppe aspettano di essere accese con qualche giorno di ritardo. La data per il recupero è stata indicata da diversi Comuni tenendo conto delle previsioni meteo maggiormente attendibili, che per domani,, promettono garbino e bel tempo. Solo a Santarcangelo si è scelta, come da tradizione, la serata di domenica 24, vigilia dell'Annunciazione. Vediamo quindi in dettaglio gli appuntamenti di, iniziando da quelli previsti a, dove il tradizionale benvenuto alla primavera è stato confermato nei cinque luoghi precedentemente autorizzati. ...