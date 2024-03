Firenze | picchia la compagna in un bar | arrestato Paura nel locale

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 –di fronte a un bar di via Baracca. Un uomo ha percosso violentemente laferendola. Un’avventrice delha separato i due mentre intanto intervenivano anche i carabinieri. L’uomo è stato. Accade nella tarda mattinata di giovedì 21 marzo, intorno alle 13. Sono stati alcuni clienti del bar a dare l’allarme. Vedevano un uomo che, in forte stato di alterazione, stava aggredendo la. Una donna si è frapposta dai due. Quindi l’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di. I militari hanno identificato i due. Nella ricostruzione dei fatti emergeva che uno di loro, per futili motivi, legati alla mancata corresponsione di denaro, aveva aggredito con schiaffi e pugni la ...

