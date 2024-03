Firenze | picchia la compagna con pugni e schiaffi in un bar di via Baracca Arrestato

(Di venerdì 22 marzo 2024) I carabinieri del Nucleo Radiomobile disono intervenuti in un bar di via, ove più persone avevano segnalato una violenta lite in strada tra un uomo e una donna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito la donna, a quanto pare la, perchè non gli avrebbe dato dei soldi. Sarebbero volati. La donna aveva sul volto evidenti lividi L'articolo proviene daPost.

