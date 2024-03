Fiorentina | Odriozola | «Il ricordo di Barone resterà sempre con me»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Alvaro, ex difensore della, ha parlato di Joee della sua triste e prematura scomparsa Alvaro, ex terzino dellaora alla Real Sociedad, è stato intervistato da Radio Bruno per ricordare Joe– «Un saluto a tutta Firenze da San Sebastian. Ci tengo a mandare un grande abbraccio

EX OBIETTIVI, Vranckx: male in Bundes ma va in Nazionale - Nonostante una stagione tutt'altro che da incorniciare con il Wolfsburg, Aster Vranckx - ex giocatore del Milan e in estate obiettivo di mercato della Fiorentina - è ...firenzeviola

Odriozola, Joe per sempre con me. Un abbraccio ai tifosi - Anche Alvaro Odriozola, esterno difensivo passato dalla Fiorentina il primo anno della gestione Italiano, ha voluto salutare pubblicamente Joe Barone, conosciuto proprio nell'esperienza in ...firenzeviola

L'addio a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina - Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è recentemente scomparso. Beppe Bozzo, procuratore noto per aver portato Alvaro Odriozola a Firenze qualche anno fa, ha voluto ricordarlo con parole to ...informazione