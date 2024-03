Fiorentina | cambio di ruoli in società prima della sfida contro il Milan

Fiorentina , Nzola ieri ha giocato la centesima partita in Serie A, ma al momento di entrare in campo è stato rimproverato da Italiano Nonostante ieri abbia tagliato il traguardo delle cento ... (calcionews24)

La Fiorentina deve obbligatoriamente tornare a correre se intende lottare ancora per le posizioni di classifica che contano. E in questo senso... (calciomercato)

attimi di tensione al 78' di Fiorentina-Lazio : come racconta Sky Sport Ciro Immobile , che ha lasciato il campo per Castellanos, ha litigato... (calciomercato)

QUI LAZIO - Tudor prova la difesa a tre - In questi giorni, Igor Tudor ha già iniziato a fare alcune prove tattiche in vista del match con la Juventus del 30 marzo. Il tecnico croato, come rivelato da LaLazioSiamoNoi.it, ha provato ...tuttojuve

David Hancko – La Serie: la rivincita dell’ex epurato della Fiorentina - David Hancko è uno dei tanti giocatori che sono passati giovanissimi in serie A senza successo e poi si sono riscoperti grandi altrove. Lo slovacco sbarca a Firenze nell’estate del 2018 per 3,5 milion ...sportcafe24

LA VIOLA GUARDA AL FUTURO E RIPARTE DALLA SOLUZIONE INTERNA - Tutto secondo programma. Nessuna rivoluzione (almeno per ora) ma piuttosto una più comoda e utile soluzione interna. Quella che è piaciuta più a Rocco Commisso e che, ...firenzeviola