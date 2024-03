Fiorello a Viva Rai2! | scoppia la polemica su Instagram | “Perché lo trattate così”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 22 marzo 2024)è in gran forma nella puntata di oggi, 22 marzo, di!. Al centro della rassegna c’è la politica e l’ironia del nostro colpisce Macron, il Presidente francese e la sua foto in stile Rocky, contro la quale rilancia il nostro Mattarella, il Chuck Norris del Quirinale. Intanto, però, sul profilodello show serpeggia la, c’è chi protesta per come è trattato Mauro Casciari e chi invece non gradisce la nuova versione di Jesus Christ Superstar.: “Mattarella lo chiamano il Chuck Norris del Quirinale” Dopo il caso Giacovazzo e la splendida Rose Villain, si chiude all’insegna del buonumore anche un’altra settimana di! con, Biggio, Casciari e compagnia. Nuova puntata per il mattin ...