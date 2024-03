Finalisti GF chi sono | tutti i nomi e gli eliminati della semifinale

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giovedì 21 marzo 2024 è andata in onda ladel Grande Fratello e, nel corsoserata,stati decretati i17esima edizione. Oltre a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, a contendersi la vittoriastati anche altri due concorrenti, scelti tramite un televoto flash. Simona Tagli è la quarta finalista del GF con il 44% delle preferenze da parte del pubblico. Entrata in corso d'opera, si è fatta apprezzare sin da subito dal pubblico per la sua coerenza e per il suo senso di lealtà. La showgirl ha scoperto il verdetto in studio: "Grazie, vi adoro. Vi abbraccio dal profondo del mio cuore. Grazie". Cesara Buonamici ha dichiarato che "la vicinanza con Beatrice Luzzi penso l'abbia aiutata". Nel frattempo in Casa nonhanno ...