Final Fantasy 16 | The Rising Tide | trailer gameplay e data d’uscita del DLC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 22 marzo 2024) Square Enix ha pubblicato il primodi The, seconda (e forse ultima) espansione di16 che verrà rilasciata dal publisher giapponese nel corso della giornata del 18 Aprile 2024, consentendo ai fan del gioco di guastarsi una nuova avventura in quel di Valisthea. Il DLC sarà acquistabile ad un prezzo di 25 Euro in bundle con il primo contenuto aggiuntivo del titolo, Echoes of the Fallen, oppure singolarmente ad un prezzo di 19,99 Euro. Questa importante novità è stata condivisa direttamente da alcuni rappresentanti della CBU3, il team di sviluppo del sedicesimo capitolo della Fantasiae, nel corso di un panel speciale andato in scena durante il Pax East 2024. Nel corso di questo nuovo appuntamento comunicativo, Naoki Yoshida ...