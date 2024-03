Ferrovie Nord | Assessore Caruso | “Diabolik? Un fumetto che ha fatto cultura”

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – "è unche haentrando a far parte dei ricordi di generazioni di lettori. Una scommessa editoriale, rivelatasi vincente, ispirata dai viaggiatori che affollavano la stazione Cadorna a Milano. Il binomio-trasporti ha contribuito alla nascita di un'icona: un romanzo illustrato a fumetti, una forma di intrattenimento per rendere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Diabolik è un fumetto che ha fatto cultura entrando a far parte dei ricordi di generazioni di lettori. Una scommessa editoriale, rivelatasi vincente, ispirata dai ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – "Diabolik è un fumetto che ha fatto cultura entrando a far parte dei ricordi di generazioni di lettori. Una scommessa editoriale, rivelatasi vincente, ispirata dai viaggiatori che ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "Queste iniziative rappresentano un'occasione per celebrare il mito di Diabolik , un personaggio iconico la cui nascita è legata a doppio filo alla storia di Ferrovie NORD. L'idea ... (webmagazine24)

Assessore Terzi: "La nascita di Diabolik è legata a filo doppio alla storia di Ferrovie Nord" - Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Queste iniziative rappresentano un'occasione per celebrare il mito di Diabolik, un personaggio iconico la cui nascita è legata a doppio filo alla storia di Ferrovie Nord ...notizie.tiscali

Assessore Lucente: “Iniziativa per Diabolik dimostra l’impegno della Regione Lombardia nel rendere le stazioni più vive” - (Adnkronos) – "Questa iniziativa dimostra ancora una volta l'impegno di Regione Lombardia nel rendere le stazioni sempre più vive, dinamiche e non unicamente luoghi di passaggio, dove affrettarsi per ...sardegnareporter

Mostra a Milano Cadorna: si celebra il mito di Diabolik - Nel 1962 Angela Giussani creò Diabolik ispirata dai pendolari di Milano Cadorna. Ora le Ferrovie Nord celebrano il suo mito con mostra e un fumetto speciale ...affaritaliani