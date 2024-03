Ferrara Basket senza alibi Serve un cambio di rotta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)2018 ha assoluta necessità di tornare ai due punti dopo le sconfitte in successione a Gardone e Bergamo, che hanno frenato la corsa verso i playoff dei biancazzurri. La gara di domenica pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro Oderzo sembra arrivare proprio al momento giusto, visto che Drigo e compagni andranno ad affrontare il fanalino di coda ancora a secco di vittorie in questa seconda fase dei Play-In Gold. I trevigiani paiono ormai fuori dai giochi per un posto nella post season, e fin qui sono stati facile preda per gli avversari: tre ko su tre con scarti vicini ai venti punti, e una classifica che li vede fermi a quota due punti, a meno sei dalla sesta casella che varrebbe l’ultimo treno playoff. C’è da dire che nell’ultima parte di stagione regolare la sfortuna non ha risparmiato i prossimi avversari di ...