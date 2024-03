Fermato per un controllo | in auto 11 dosi di crack | poi in casa gliene trovano altre 10

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa undi routine al sequestro di droga. La Guardia di Finanza di Benevento, durante un servizio effettuato nella giornata di mercoledì 20 marzo, ha arrestato Matteo Lamparelli, un 26enne del posto accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.a bordo della sua Lancia Ypsilon, il 26enne ha tentato di disfarsi della droga ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Dopo la perquisizione del veicolo su cui stava viaggiando, l’uomo è stato sorpreso in possesso di 11 involucri contenenti rispettivamente un grammo diciascuno. Successivamente è scattata la perquisizione indove veniva rinvenuto un pezzo di cocaina e10di, per un totale complessivo di oltre 20 grammi di ...

