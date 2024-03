Fedez tra le Belve | tutti nomi degli ospiti di Francesca Fagnani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tornano due programmi importanti nel palinsesto di Rai 2: si tratta di, condotto dalla storica padrona di casae di Stasera tutto è possibile in cui maestro di cerimonie è ancora una volta Stefano De Martino. Ambedue sono programmati in prima serata, alle 21.30, a distanza di 24 ore l'uno dall'altra. Infatti per Stasera tutto è possibile l'esordio è fissato lunedì 1 aprile. Per assistere alle confessioni dei Vip allabisogna attendere il giorno dopo, martedì 2 aprile, sempre in prime time. Sono cinque le nuove puntate diche riempiranno tutto il mese di aprile: l'ultimo appuntamento è fissato per martedì 30 aprile. Lo schema del programma è il medesimo con cui è nato anni fa sul Nove, quandoera una perfetta ...