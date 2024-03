Fedez ha trovato casa dopo la crisi con Chiara | “Un nido per vivermi i veri amori della mia vita | i miei figli”

La Crisi del Ferragnez sembra sempre più reale, tanto che Fedez avrebbe cambiato casa e starebbe in una nuova abitazione che costerebbe un occhio della testa! (comingsoon)

Oggi a La Vita in Diretta Roberto Alessi ha rivelato che Fedez in queste ore avrebbe trovato una nuova casa dove stare L'articolo Crisi Ferragnez, Roberto Alessi rivela che Fedez ha trovato una ... (novella2000)