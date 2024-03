Fedez e il recupero dopo il tumore e le trasfusioni | «A cinque mesi dalle emorragie si torna a vivere»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024)a parlare delle sue condizioni di salute nelle storie su Instagram. Ai follower si mostra in una foto in palestra durante un allenamento e accompagna la scatto con una breve didascalia: «Ainterne sto finalmente riuscendo a mettere un po’ di chiletti. Piano piano si». Lo scorso settembre,era stato sottoposto a duedovute a due ulcere. A marzo 2022 il rapper era stato operato per unal pancreas.oltre un anno e mezzo,era stato sottoposto a una colonscopia che aveva fatto emergere lesu cui i medici sono dovuti intervenire con urgenza. Era stata in ...