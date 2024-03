Fedez a Belve | la mossa di Chiara Ferragni | come vuole farlo tacere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)hanno festeggiato insieme i sei anni del loro primogenito Leone e hanno pubblicato separatamente sui loro profili Instagram le immagini del compleanno. In tutti gli scatti postati dalla ex coppia i figli sono di spalle. Del resto è il primo compleanno dopo la separazione. E le immagini dei figli minori sono un terreno minato. "Dormire accanto a te mentre compi sei anni mi riporta al momento più magico della mia vita: quando mi hai reso mamma. Ti amo con tutto il cuore, vita mia", scrive l'influencer. "Non ci posso ancora credere che abbia 6 anni, che sei anni fa lo stavo stringendo a me per la prima volta. È tutto assurdo. Oggi facciamo la festina e sabato sarà quello della Vitto e faremo la festina anche per lei. Volevo ringraziarvi e mandarmi un saluto anche se in questi giorni magari ci sono un po' meno ma ...