Federica Pellegrini a Cosmoprof | “Importante prendersi cura di sè”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – “Sosteniamo le donne anche se hanno poco tempo per se stesse, io esco da due mesi di maternità quindi so effettivamente, forse come non mai quanto poco tempo abbiamo per lapersonale e quindi diciamo che il nostro concetto è proprio quello, cercare di sostenerle anche se hanno solo cinque minuti al giorno da dedicare a loro stesse”. E’ il messaggio alle donne di, ex campionessa del nuoto e oggi imprenditrice nel settore cosmetico.“La vita – sottolinea – è anche fatta di piccoli gesti, sono convinta, che quei cinque minuti al giorno ti salvano la vita, almeno io l’ho vissuta così in questi mesi e avevo bisogno di quei cinque minuti per me, per ritornare al passo, sono quei cinque minuti che servono”. L’ex Divina delle piscine mondiali ha presentato qualche mese fa una linea di Skin ...