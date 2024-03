Febbre Dengue | al Cotugno di Napoli innalzato il livello di attenzione Ecco sintomi e cure

(Di venerdì 22 marzo 2024) Attivato un percorso al Pronto Soccorso per la. Allerta per le vacanze di Pasqua. Ie come si cura.

Continuano a crescere i casi di Febbre dengue nel mondo, soprattutto in Brasile, dove è scattata l'emergenza. In Italia con una nuova circolare si rafforzano le procedure di prevenzione e ... (fanpage)

Franca, 80 anni, racconta la sua esperienza con la malattia esotica. Punta in città. Nemmeno il gusto di un viaggio esotico "La puntura di una zanzara, a Roma nella mia città, forse a casa. Un ... (sbircialanotizia)

Dengue, innalzata l'allerta al Cotugno, Perrella: “Malattia prevenibile con la vaccinazione" - Al Cotugno, come in tutti i centri altamente specializzati d’Italia, c’è attenzione nei confronti delle possibili infezioni virali causate dal virus Dengue (DENV), vista l'ampissima diffusione in Bras ...napolitoday

La Dengue delle zanzare sarà la Malattia X che scatenerà una pandemia - La crisi climatica potrebbe agevolare la Dengue a diventare la nuova pandemia da fronteggiare. Capiamo come mai si guarda alle zanzare ...abilitychannel.tv

Allarme Dengue: circolare del Ministero a tutte le regioni - Allarme Dengue anche in Italia, tanto che il Ministero della Salute ha emanato una circolare indirizzata a tutte le regioni, dopo i casi, oltre 2 milioni in Brasile, degli ultimi giorni, e in vista ...luccaindiretta