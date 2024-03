FdI è davanti a tutti | il Pd arranca e si avvicina un sorpasso inaspettato | i numeri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il sondaggio di Renato Mannaheimer per Piazza Pulita rivela due cose: il Pd è sotto la soglia minima del 20 per cento e Fratelli d'Italia continua a guidare la classifica ben oltre il 26 per cento fissato come asticella dal premier Giorgia Meloni. La rilevazione mostrata dal sondaggista segnala FdI al 27,2 per cento con una lieve flessione rispetto a una settimana fa. Poi c'è il Pd che imbrigliato nello sfascio del campo largo resta fermo a quota 19,7 per cento con un -0,2 rispetto a una settimana fa. Il Movimento Cinque Stelle che adesso prova la scalata sul Pd è al 16,1 per cento. Ma in altre rilevazioni il partito di Giuseppe Conte è più vicino ai dem. La Lega è all'8,1 per cento e restaa Forza Italia che è in crescita e si attesta all'8 per cento. Risultati confortanti per gli alleati della Meloni che puntellano la coalizione di governo uscita rafforzata ...