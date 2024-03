Favara | ossa umane scoperte in un appartamento | sono quelle di Gessica Lattuca? VIDEO

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 La macabra scoperta è stata fatta durante dei lavori di ristrutturazione. All’improvviso, l’orrore fa sobbalzare gli operai impegnati in undi, in provincia di Agrigento:state trovate in mezzo ai calcinacci e ancora non si sa in quale zona dell’di via Luigi Porta esattamente fossero celate. Adesso si sospetta che potrebbero esseri i poveri resti di, la madre di quattro figli scomparsa il 12 agosto del 2018 e della quale siperse definitivamente le tracce. L’immobile, che è stato sottoposto a sequestro per permettere indagini approfondite, è a pochi metri dalla casa del fratello di, indagato per ...

Un macabro Ritrovamento , alcune ossa umane scoperte in una palazzina di via Luigi La Porta a Favara , in provincia di Agrigento. Scoperte per carso, durante dei lavori di ristrutturazione ... (thesocialpost)

Trovati resti umani in una casa nell’agrigentino - Favara Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara, in una palazzina in via Luigi La Porta. La casa è stata sequestrata dai carabin ...corrieredellacalabria

Favara, ritrovate ossa umane in un appartamento - Macabro e misterioso rinvenimento a Favara. Alcune ossa, che potrebbero essere umane, sono state ritrovate in un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Luigi La Porta. Si tratta di framment ...grandangoloagrigento

Trovati resti umani in un appartamento: potrebbero essere della mamma di 4 figli scomparsa nel 2018 - Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara, in una palazzina in via Luigi La Porta. La casa è stata sequestrata dai carabinieri de ...notizie.tiscali