Farmacia 3 0 | il 26 marzo al Monaldi di Napoli si inaugura la farmacia robotizzata

(Di venerdì 22 marzo 2024). Martedì 26, alle ore 10:15, all’Ospedale, saràta una innovativa tecnologia presso laospedaliera. Il progetto3.0 prevede un magazzino farmaceutico completamente robotizzato che dialoga in via telematica con gli armadi “smart” collocati presso i reparti. Questo consente che il controllo delle scadenze e i rifornimenti siano gestiti informaticamente, al fine della migliore efficienza della spesa, riduzione delle scorte e maggiore sicurezza per la somministrazione al paziente. Un sistema completamente integrato con la cartella clinica informatizzata e con la piattaforma amministrativa per gli acquisti e la contabilizzazione. Saranno presenti, tra gli altri, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ...