Famiglie e aiuti ’Bonus’ neonati e rette per asili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un bonus per sostenere la natalità e dare una mano allein difficoltà: la giunta ha approvato l’erogazione del ‘Benvenuto al mondo anno 2024’ (destinato alle nascite dal 1° gennaio 2024 e alle adozioni di bambini fino a sei anni a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre) su proposta dell’assessore al sociale Micaela Papi. "Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore –, mettiamo al centro la natalità e il supporto allemeno abbienti, in un’ottica di sostegno e con uno sviluppo sinergico delle politiche che concorrono al benessere familiare. I bonus prestano particolare attenzione alle criticità emerse dalla situazione economica: il Comune vuole continuare a essere primo punto di riferimento dei cittadini, lavorando in sinergia con le associazioni di volontariato e proseguendo nell’ascolto capillare del territorio. Per ...