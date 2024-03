Famiglia terrorizzata dalla vicina | Ci spiava con le telecamere poi metteva i filmati sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ravenna 22 marzo 2024 – Unada incubo. Che da anni terrorizza i componenti di un’intera, rendendo la loro vita un inferno. Perché dai comportamenti molesti era passata alla pubblicazione di registrazioni con le loro voci e video con i loro volti, condendo il tutto con insulti e minacce. Condotte iniziate nel 2017 e che tutt’oggi sarebbero perduranti. L’indagata, una 40enne di Ravenna, risponde di stalking e ieri mattina è iniziata l’udienza preliminare. Il Gup Corrado Schiaretti l’ha aggiornata a metà maggio per consentire al nuovo legale della donna, Massimo Ricci Bitti, di ottenerestessa procura per difenderla. Altri legali, in precedenza, avevano rinunciato al mandato, tra questi uno chiese l’esonero per essere stato minacciatostessa cliente. I componenti della ...