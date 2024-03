Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? Scoppia il gossip | ecco cosa sappiamo

Fabrizio Corona e Nina Moric allo stesso evento: cosa sappiamo - Fabrizio Corona e Nina Moric sono stati entrambi allo stesso evento a Napoli in occasione della sfilata di un negozio di abbigliamento multibrand situato nella città partenopea.105

Fabrizio Corona festeggerà i 50 anni il 29 marzo al QI di Erbusco: «Tutti invitati, costo 10 euro: ci saranno Belen e Nina» - L'annuncio in un video con Steven Basalari, il proprietario bresciano del locale:«Non faccio mai feste, ma questo è il locale più figo d'Italia. Dopo mezzanotte e mezza, alla fine della cena privata, ...brescia.corriere

Fabrizio Corona compie 50 anni: festa (anche per i fan) al Qi di Erbusco - Festeggiamenti bresciani per il cinquantesimo compleanno di Fabrizio Corona che ha scelto la discoteca QI di Erbusco per celebrare l’importante traguardo con amici, vip e fan. Appuntamento venerdì 29 ...bsnews