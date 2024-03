Fabriano | dopo una notte brava bevono a ' sbafo' con la prepagata rubata | nei guai in due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024)(Ancona), 22 marzo 2024 –unafanno colazione con la partabevendo e fumando a: i poliziotti li trovano e li denunciano. Tutto è iniziato lo scorso fine settimana, quando un trentenne fabrianese ha deciso di passare una serata in un locale cittadino con i suoi amici. Rientrato a casa a tardissima, si è accorto di non avere più il proprio portafogli. Pensando di averlo perso, ha ripercorso a ritroso, purtroppo invano, tutta la strada percorsa, dal locale sino alla propria abitazione. Anche il locale, nel frattempo, aveva chiuso e non restava altro, al giovane, di rientrare a casa ed attendere l’indomani. Al suo risveglio, però, si è accorto che su una app del suo smartphone erano giunte alcune ...