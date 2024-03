(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Doveva essere un gioco, una goliardata, ma purtroppo è finitaper Alberto Tron, falegname 27enne di Villar Perosa, caduto dal tettuccio di un’auto guidata da un amico in un curva. La caduta è risultata fatale e, dopo alcuni giorni in coma, il ragazzo è deceduto. Il pericolosissimo gioco sarebbe il caring ed è una delle tante stupide challenge che corrono tra i giovani sui social, come la challenge della patatina piccante o la sex roulette. La sfida consiste nel “are” sul tettuccioin movimento, cercando di mantenere l’equilibrio e di non cadere. La tragedia I fatti si sono verificati a Salza, in provincia di Torino, dove il 27enne stava partecipando al cosiddetto “pranzo dei falegnami”, appuntamento annuale sospeso da 13 anni e ripreso proprio da ...

"Oh non inchiodare". Se la ride il ragazzino che aggrappato al tetto di un' auto , a Pozzuoli nel Napoletano, si fa riprendere mentre tenta la sorte nella folle "challenge" del momento. Surfare ... (liberoquotidiano)

Djokovic in fase calante Wilander: “Non gli importa perdere nei tornei piccoli, non è nella sua stagione” - L'inizio di stagione non è stato dei migliori per Novak Djokovic, considerando gli standard a cui ha abituato nel corso della sua lunga carriera agonistica. Il fuoriclasse serbo ha perso la semifinale ...oasport

Gionatan Vittori morto, il padre fa ascoltare l'ultimo messaggio vocale al funerale: «Sono sul tetto, piove: se non mi senti domani...» - C’era posto solo sul sagrato. Nessuno è voluto mancare. Un lutto corale, un dolore greve. Un paese immobile e straziato, con tutte le saracinesche abbassate per il lutto cittadino deciso dal sindaco ...leggo

Il dramma nel Torinese si è consumato domenica scorsa. Ipotesi di omicidio colposo per l’amico che era al volante - La tragedia si è consumata quando, cadendo dal tettuccio di un'auto in movimento, Alberto ha colpito violentemente l'asfalto, riportando lesioni gravissime alla testa. Trasportato d'urgenza in ...gazzetta