F1 | Sergio Perez | “Al momento gap ampio dalla Ferrari | il degrado gomme è stato importante”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giornata non certo indimenticabile sia per la Red Bull sia perquella che abbiamo vissuto oggi. Il venerdì del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, infatti, non ha visto il team di Milton Keynes dettare legge come sempre, lasciando spazio alla. Il miglior tempo odierno lo ha messo a segno Charles Leclerc in 1:17.277 precedendo Max Verstappen di 381 millesimi, mentre è terzo Carlos Sainz a 430 nonostante i postumi dell’intervento subito. Quarte e quinte le Aston Martin con Lance Stroll davanti a Fernando Alonso, mentre è sesto George Russell (+0.674). Settima posizione per Oscar Piastri a 8 decimi esatti, quindi ottavoa 813 millesimi. Il messicano non ha brillato sul giro secco, mentre nella simulazione di passo gara ha fatto ...