F1 | Logan Sargeant non correrà a Melbourne | la Williams cede il suo telaio ad Albon

(Di venerdì 22 marzo 2024) La prima giornata del GP d’Australia di F1 lascia sorridere i tifosi della Ferrari, con Charles Leclerc che ha stampato il miglior tempo della seconda sessione in 1’17”277 e soprattutto dando quasi quattro decimi alla Red Bull di Max Verstappen. Ma peril weekend è già finito, non per colpa sua. Il pilota statunitense aveva destato discrete impressioni durante la nottata italiana, chiudendo al tredicesimo posto le FP2 a meno di quattro decimi dalla decima piazza di Yuki Tsunoda, che fa eco alla quattordicesima piazza delle FP1. Ma al rientro ai box è stato letteralmente tirato giù dalla sua macchina dalla sua scuderia, laè stato infatti costretto a doverre la propria vettura al compagno di squadra Alexander. Il thailandese era stato ...

