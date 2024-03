F1 | Lewis Hamilton negativo | “Abbiamo fatto modifiche per le FP2 ed è andata malissimo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un venerdì da incubo pernel Gran Premio d’Australia sulla pista di Albert Park a Melbourne. Il britannico ha chiuso addirittura in penultima posizione, commettendo diversi errori e non trovando mai il feeling giusto con la sua monoposto, rimanendo sempre dietro al compagno di squadra George Russell. Questa la sua analisi dopo la prima giornata in pista a Melbourne in zona mista: “Non sono andate bene le sessioni di oggi, probabilmente la seconda sessione è stata la peggiore da un po’ di tempo a questa parte. Nelle FP1 tutto sommato èabbastanza bene, però poi tutto è andato peggiorando, hoqualche modifica,portatoconsistenti per le FP2 ed èparticolarmente male”. Ieriaveva dichiarato che ...