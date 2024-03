F1 | grande equilibrio nella FP1 del GP d’Australia Norris il più veloce | 4° Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024), spettacolo e qualche rischio. Termina nel segno del divertimento la prima sessione di prove libere del GP, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questa settimana al circuito Albert Park di Melbourne. In una FP1 contrassegnata da una classifica molto compatta, a spuntarla è stato Lando. Il pilota della McLaren nello specifico intorno a metà sessione ha registrato il crono di 1:18.564, dimostrandocompetitiva arginando il fenomeno Max Verstappen, attualmente secondo con un ritardo di +0.018. Il detentore del titolo ha come sempre sfoggiatomaestriaguida, commettendo però alcune imprecisioni nei momenti in cui ha voluto provare a forzare la mano. Canovaccio identico a quello di Sergio Perez, sesto a +0.078. Segnali ...