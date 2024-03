F1 | Gp Australia Sainz Andata bene | avanti passo dopo passo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.55 Sainz gira in 1:23.171, Leclerc in 1:22.990, mentre Verstappen non è ancora uscito dai box. Vedremo se riuscirà a fare almeno una manciata di giri. ... (oasport)

Controversies off the track follow Formula 1 to Australia for the season's third Grand Prix - For the third Formula 1 Grand Prix in a row, controversies off the track are threatening to overshadow the almost predictable action on it. News this week ahead of the Australian GP that the FIA’s ...aol

F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia - Archiviato il Medio Oriente, la Formula 1 prosegue la stagione 2024 trasferendosi in Oceania per il terzo appuntamento dell'anno, il Gran Premio d'Australia.Anche in questo caso, tutti a caccia delle ...msn

GP Australia, la Ferrari vola nelle Libere 2: Leclerc davanti a tutti. Verstappen insegue - Il monegasco domina la seconda sessione davanti al campione del mondo. Sainz terzo davanti alle due Aston Martin. Poi Russell, Hamilton lontano ...gazzetta