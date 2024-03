F1 | Gp Australia Manca telaio riserva | Williams in pista solo con Albon

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sacrificato Sargeant nonostante non avesse colpe MELBOURNE () - La'sacrifica' Logan Sargeant e disputerà il resto del weekend incolAlex. Il pilota thailandese, sul finire delle prime libere, ha perso il controllo della sua FW46 in uscita di curva 6, finendo

40-40 Ace al centro. Imprendibile. 30-40 Djokovic comanda sin dal servizio, poi chiude con un violento diritto incrociato. 15-40 Lungo il diritto a ...

Bopanna e Ebden si impongono in due set 7-6 7-5. La coppia azzurra perde un match equilibratissimo, perdendo una sola volta il servizio

incredibile situazione in casa Williams nel corso del weekend del GP di Australia 2024. Alexander Albon, nelle FP1, ha distrutto la sua monoposto, danneggiando in modo irreparabile il telaio, ...

F1, GP Australia: Ferrari show nelle prove libere - Archiviate le prove libere del GP dell'Australia con una Ferrari in grande spolvero, davanti a tutti con Leclerc. Verstappen è sempre vicino, male le Mercedes

F1. Gran Premio Australia 2024, risultati FP2; Leclerc leader davanti a Verstappen e Sainz - Medaglia di legno per Lance Stroll, mentre Fernando Alonso è riuscito a scendere in pista nonostante i danni al fondo della sua Aston Martin procurati sul finale delle FP1. Sesto tempo per George Russell