F1 | Gp Australia Leclerc Giornata produttiva | ora lavorare

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Ho avuto sensazioni buone fin dal primo giro" MELBOURNE () - "È stata una, ho avuto sensazioni buone fin dal primo giro e mi sono sentito sempre a mio agio in macchina. Per ora sembra che siamo messi bene ma dobbiamo vedere come andremo domani, quando mi aspetto che il