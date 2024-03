F1 GP Australia 2024 | Verstappen | “Ferrari veloce | ma lo siamo stati anche noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

Maxha detto la sua al termine delle due sessioni di prove libere del GP d'di Formula 1, in cui a prendersi la scena non è stato lui: "Abbiamo un po' di lavoro da fare, ma penso che vada tutto bene. Sicuramente la, manoi abbiamo alcune cose da mettere a posto: niente di particolarmente preoccupante". Il pilota Red Bull, secondo sia nelle FP1 che nelle FP2, ha poi raccontato: "C'è stata un po' di confusione. Nella prima sessione sono andato largo e ho danneggiato fondo e telaio, quindi è servito del tempo per sistemare il tutto. Nel complesso, tuttavia,piuttosto veloci e abbiamo completato – più o meno – il programma".