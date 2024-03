F1 | GP Australia 2024 | risultati e classifica FP1 Norris precede Verstappen | buon feeling per Leclerc

(Di venerdì 22 marzo 2024) Regna un equilibrio apparente dopo la FP1 valida per il GP d’, terza tappa del Mondialedi Formula 1. Dopo una sessione in cui i primi nove piloti si sono ritrovati tutti molto vicini, a spuntarla è stata la McLaren di Lando, il quale ha fermato il crono a 1:18.564, regolando di misura il detentore del titolo Max(Red Bull), secondo a +0.018. Terzo posto poi per George Russell che, a seguito di una sessione contrassegnata da qualche problema con la sua Mercedes, ha aumentato il ritmo proprio negli ultimi minuti raccogliendo un ritardo di +0.033.poi per il ferrarista Charles, quarto a +0.035 davanti alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda (+0.057), alla Red Bull di Sergio Perez (+0.078), all’Aston Martin di Lance Stroll ...

