F1 | funzionano le novità della Ferrari | quali aggiornamenti ha portato a Melbourne

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il buongiorno si vede dal mattino? Lo scopriremo. Laha terminato in maniera brillante la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La Rossa ha ottenuto il miglior tempo grazie al monegasco Charles Leclerc, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:17.277. Una simulazione difica che ha dato grandi risultati alla scuderia di Maranello, considerato il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz, con l’altra SF-24, a 0.430, mentre ha concluso al secondo posto l’olandese Max Verstappen (Red Bull) 0.381. La monoposto del Cavallino ha, dunque, funzionato in condizioni da time-attack e con Leclerc ha fatto vedere anche un’ottima costanza di rendimento sul passo gara. Qualche problema di assetto l’ha avuto Verstappen, costretto anche alla sostituzione del fondo e non al meglio dal punto di vista ...

“Questo tempo è la conseguenza del lavoro fatto, molte delle novità che abbiamo provato hanno funzionato. Andiamo via da qui con un’ottima base per riprendere il lavoro in Qatar. Si può ancora ... (sportface)

I campi di tulipani sono sempre più di moda: L'ingresso è gratuito o costa dai 3 ai 6 euro, a seconda dei casi, e tutti funzionano con la ... racconta che per l'Italia un'attività di questo tipo era una novità, ma sapeva che sarebbe piaciuta. Il ...

Friggitrici ad aria: perché sono una buona scelta e i nuovi modelli: C'è fritto e fritto Friggitrici ad aria: come funzionano Cucinare con una friggitrice ad aria è più ... Tra i dispositivi esposti non sono potute mancare le novità in tema di friggitrici ad aria. Come ...