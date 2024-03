F1 | Frederic Vasseur | “Spingeremo con lo sviluppo per avvicinarsi alla Red Bull”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Parola d’ordine: migliorare.si è espresso in maniera molto chiara in questo primo giorno di prove libere del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, la Ferrari si è ben comportata, chiudendo il day-1 in prima e in terza posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. SF-24 bilanciata ed efficace sul layout australiano, con Leclerc a impressionare per facilità di prestazione e costanza di rendimento sui long run. Per quanto concerne Sainz, il discorso è un po’ diverso, anche perché l’iberico viene da giorni non semplici. Il madrileno, infatti, era stato costretto a saltare qualifiche e gara in Arabia Saudita per un attacco di appendicite, che ha richiesto anche un’operazione. Carlos ha voluto essere in Australia a tutti i costi e i feedback ...