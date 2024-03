F1 | Charles Leclerc fiducioso | “Abbiamo la migliore chance per la pole da inizio anno”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il miglior venerdì di gran lunga dall’della stagione: la Ferrari convince in Australia sul circuito di Albert Park (Melbourne).infligge addirittura quattro decimi a Verstappen nella seconda sessione di libere e anche da un Sainz rientrante arrivano eccellenti segnali. Una Rossa che sta lavorando bene e i piloti sttrovando sempre più feeling con questa vettura. Queste le impressioni dial termine di questo venerdì australiano: “Direi che siamo in una condizionerispetto alle prime due gare, però le Red Bull non stavano ancora spingendo, quindi bisogna aspettare e vedere qual è il loro potenziale, credo che siano ancora davanti. Però potremmo avere una buona possibilità per la, probabilmente la...