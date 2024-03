F1 2024 GP Australia | dove vedere l’evento

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dal 21 marzo impossibile perdersi il terzo appuntamento di F1GP, scopriamoed altre curiosità Dal 21 marzo, un evento imperdibile entra in scena nel mondo dell’automobilismo: il terzo round della stagionedella Formula 1, il Gran Premio d’, si terrà sul circuito di Melbourne. Questo appuntamento seguirà il tradizionale format del fine settimana, a differenza delle gare precedenti in Bahrain e Arabia Saudita, con la corsa che si svolgerà regolarmente di domenica anziché di sabato. Le qualifiche avranno luogo sabato, insieme alla terza sessione di prove libere, mentre venerdì vedrà le monoposto scendere in pista per la prima e la seconda sessione di prove libere. Per quanto riguarda il programma ...

F1: Leclerc vola in Australia, Ferrari avvisa Red Bull - In Australia la Ferrari annusa il profumo della vittoria o, almeno, sente che per la prima volta può seriamente mettere in difficoltà la Red Bull in gara. Nelle prime libere sul circuito di Melbourne ...ansa

Leclerc: «Red Bull avanti, ma abbiamo chance per la pole. Loro non hanno spinto, passo gara però è buono» - Però il passo gara è buono a abbiamo buone possibilità di fare la pole». Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo nelle seconde libere del gp d’Australia e guarda con fiducia alle qualifiche.motori.ilmessaggero

