Ex Milan | Paolo Maldini presente per Italia-Venezuela | il motivo

Dopo la vittoria del Milan a Verona, Paolo Di Canio ha parlato del rendimento di Christian Pulisic , alla sua miglior stagione in carriera Il Milan è arrivato alla pausa con il successo per 3-1 sul ... (dailymilan)

L’ex calciatore brasiliano Robinho è stato arrestato in Brasile, dove sconterà 9 anni di carcere per uno stupro commesso a Milano - L’ex calciatore brasiliano Robinho è stato arrestato in Brasile, dove dovrà scontare una condanna a 9 anni di carcere per una violenza sessuale di gruppo commessa a Milano, in Italia. Robinho, che ha ...ilpost

Biennale Arte 2024. Leoni d’Oro alla Carriera a Anna Maria Maiolino e Nil Yalter - Sono stati attribuiti all’artista brasiliana (italiana di nascita), Anna Maria Maiolino e all’artista turca (risiedente a Parigi) Nil Yalter i Leoni d’Oro alla carriera della 60. Esposizione Internazi ...firstonline.info

Courtesy of PAC Milano - Fino al 9 giugno, al PAC di Milano, “Race Traitor” ripercorre oltre sessant’anni di carriera dell’artista nota per la lotta radicale contro ogni forma di ingiustizia sociale. A legare l’eterogeneità d ...linkiesta